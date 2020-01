Albenga, cacciatore privo di vita ritrovato in Regione Monti

Albenga. Era uscito di casa questa mattina per andare a caccia con il fucile e il suo cane, ma di lui si erano perse le tracce nel pomeriggio.

Questa sera, alle 21, l’uomo, del 1958 albenganese, è stato ritrovato in regione Monti dai Vigili del fuoco e dai Carabinieri vicino al punto dove era stata notata la sua auto, dove si sono concentrate le ricerche di carabinieri e vigili del fuoco.

Per il cacciatore non c’è stato nulla da fare, un malore lo ha stroncato proprio mentre era nel bosco e il personale sanitario del 118 ha confermato il decesso. Accanto a lui è stato ritrovato anche il cane, che non ha mai smesso di vigilarlo e stargli accanto. Sono ancora in corso le operazioni di recupero della salma, trattandosi di una zona boschiva impervia.