Albenga, annuncio di Ciangherotti: “Ecco il numero Whatsapp per unire Forza Italia e il territorio”

Albenga. “Sempre più spesso annunciamo ai cittadini che torneremo tra la gente e ascolteremo il territorio. Per dare credibilità a queste promesse da oggi ho deciso di mettere a disposizione un numero Whatsapp attraverso il quale i cittadini potranno mandare le loro istanze e richieste ed io potrò dare un resoconto dell’attività di Forza Italia sul territorio”.

È questa l’ultima idea innovativa lanciata dal consigliere provinciale di Savona e capogruppo di Forza Italia in Comune ad Albenga, Eraldo Ciangherotti.

“Ho già iniziato una serie di incontri sul territorio con imprese, professionisti e associazioni di categoria – ha spiegato Ciangherotti -. Con questa iniziativa voglio coinvolgere anche tutti gli altri cittadini che in queste settimane si stanno chiedendo: cosa propone Forza Italia per noi?”.

“Il nostro partito alle ultime Regionali in Calabria ha dimostrato di essere ancora determinante – ha aggiunto Ciangherotti -. Spinti dallo slancio del presidente Berlusconi e coesi sulla figura del nostro governatore Toti, Forza Italia anche in Liguria potrà dare un contributo importante al Centrodestra”.

Per far conoscere il programma di Forza Italia e per ricevere suggerimenti e richieste dai cittadini, Eraldo Ciangherotti ha deciso di mettere a disposizione un numero Whatsapp (3465163207), che verrà utilizzato per stringere ancora di più il rapporto tra Forza Italia e la gente del Ponente ligure.

“Ci faremo portatori delle nostre storiche campagne per la riduzione delle tasse, la semplificazione della burocrazia per le imprese, il merito e il sostegno alla famiglia – ha concluso Ciangherotti -. Sarebbe bello aggiungere alle nostre battaglie anche alcuni temi proposti direttamente dal nostro elettorato per elaborare un programma efficace e vicino ai nostri cittadini”.