Albenga, Alessandro Chirivì nuovo segretario di Fratelli d’Italia

Albenga. Fratelli d’Italia continua nel progetto di radicamento ed espansione in Liguria, che da mesi vede ogni giorno aprire nuovi circoli e aderire nuovi esponenti soprattutto dell’area moderata.

Il coordinatore regionale Massimiliano Iacobucci, di concerto con il vice commissario Claudio Cavallo ha nominato l’Avv. Alessandro Chirivi nel ruolo di segretario del circolo di Fratelli d’Italia “Albenga e Valli Ingaune”.

Alessandro Chirivì già amministratore comunale e di società pubbliche, dopo aver svolto per alcuni anni il ruolo di difensore civico presso la Provincia di Savona, era già impegnato nella politica attiva alle ultime elezioni comunali ad Albenga nella lista civica che sosteneva il candidato sindaco del centrodestra Gerolamo Calleri. Oggi aderisce al progetto di Fratelli d’Italia, portando il suo bagaglio di competenze ed esperienza e coinvolgendo un nutrito gruppo di giovani professionisti ed imprenditori nel circolo ingauno.

“Siamo molto soddisfatti dell’ingresso di Alessandro Chirivi e del suo gruppo nel nostro partito” commenta Claudio Cavallo vice portavoce provinciale. “Alessandro con il suo entusiasmo e la sua preparazione potrà darci un grosso contributo nel radicamento e nell’organizzazione del partito in provincia di Savona”.

“Comincerò a lavorare su alcune iniziative che ritengo importanti come la raccolta di firme sulle 4 proposte di riforma costituzionale proposte a livello nazionale dalla presidente del partito Giorgia Meloni e a far conoscere il circolo favorendone l’adesione dei simpatizzanti e soprattutto dei molti giovani che sono desiderosi di impegnarsi in politica con coerenza di valori e di identità nel campo del centrodestra” sottolinea il neo segretario di circolo Chirivì.