Alassio. L’Alassio, in svantaggio con l’Ospedaletti (Burdisso su rigore), ribalta il risultando grazie alle reti di Lupo e Gerini.

“Vittoria fondamentale, perchè questi scontri diretti in casa devono avere un solo risultato… – sorride Simone Lupo – siamo stati bravi, giocando una buona partita, l’arrivo dei nuovi giocatori ha migliorato la qualità della squadra, e dopo il pareggio, prima della sosta, con Baiardo, ci siamo ripetuti contro l’ottima compagine dell’Ospedaletti“.

“La partita sembrava stregata, il loro portiere il migliore in campo… e su rigore siamo andati sotto… siamo stati bravi a non mollare e dopo il mio goal del provvisorio pareggio, abbiamo dato una sterzata alla nostra gara, raddoppiando con Gerini”.

“In seguito non abbiamo rischiato niente, colpendo un palo, legittimando il nostro successo, ci sarà da lottare in tutto il girone di ritorno – conclude Lupo – ma noi siamo pronti a vendere cara la pelle. Godiamoci pertanto la vittoria e sono molto contento per mister Cattardico, che si merita tutta la nostra fiducia e stima per il lavoro che sta facendo”.