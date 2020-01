Alassio e Ceriale si preparano per il tradizionale cimento invenale

Alassio. Santo Stefano coincide da sempre con il cimento invernale di Alassio, organizzato in collaborazione con la Società di Salvamento. E’ uno dei più antichi appuntamenti con il mare d’inverno e ogni anno vede la partecipazione di centinaia di persone da tutta Italia.

Rinviato a causa dell’ultima mareggiata di dicembre, l’appuntamento sarà per sabato 4 gennaio sulla spiaggia attigua al pontile Bestoso. A partire dalle 10 si apriranno le iscrizioni, verso le 11 dopo qualche esercizio di riscaldamento, via di corsa in acqua.

Per l’uscita docce calde ma anche vin brulé e squisitezze per ritemprarsi “anche se – spiega Roberta Zucchinetti, consigliera incaricata allo sport – la temperatura dell’acqua anche durante i periodi più freddi dell’anno è sempre gradevole: in molti fanno il bagno in mare tutto l’anno, ma quest’evento, per quanto si ripeta ormai da decenni, è sempre davvero impressionante per il numero di persone che coinvolge sia direttamente, in acqua, sia indirettamente sulla spiaggia ad assistere al cimento”.

E nel calendario di appuntamenti per la tradizionale ciumba di inizio anno domani, venerdì 3 gennaio, sarà la volta di Ceriale: il cimento invernale per salutare il nuovo anno è organizzata dai volontari della Protezione Civile e AIB Ceriale, in collaborazione con CIV In Ceriale, Ascom e il patrocinio dell’amministrazione comunale. Si terrà presso lo stabilimento balneare “Bagni Ceriale”, a partire dalle ore 10.00.

Lo scorso anno erano stati 114 i temerari… E oltre ai cimentisti sono attesi ancora una volta molti i turisti e i visitatori che hanno affollato la spiaggia cerialese per l’evento.