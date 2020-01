Alassio, operaio cade da una impalcatura: ferito

Alassio. Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi in un mini-cantiere edile ad Alassio, lungo la passeggiata Arturo Graf.

Secondo quanto appreso, per cause ancora in via di accertamento, un operaio è caduto da una impalcatura, compiendo un volo di un paio di metri. E’ successo poco prima delle 16.00. Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca e dell’automedica del 118.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari per l’uomo è stato disposto il trasferimento in ospedale. Stando alle prime informazioni avrebbe riportato traumi e ferite, ma l’intervento è ancora in corso.

Sul luogo dell’infortunio sta operando la polizia di Alassio per i rilievi e gli accertamenti del caso. Al vaglio una testimonianza da parte degli agenti oltre che le verifiche sui dispositivi di sicurezza.

L’operaio era intento a smontare l’impalcatura utilizzato per la ristrutturazione di un appartamento.