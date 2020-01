Alassio, Open-Day: al via le iscrizioni agli istituti Alberghiero, Agrario e ITIS.

Alassio. L’Istituto alberghiero F. M. Giancardi, l’Istituto Tecnico Industriale G. Galilei e l’Istituto Agrario D. Aicardi di Albenga, si preparano all’ultimo open day mettendo in campo una vera e propria “task force”, presso la sede centrale di Via Petrarca 7 di Alassio, per supportare le famiglie nell’espletamento delle iscrizioni on line.

L’ultimo open day dell’Istituto, diretto dal Dottor Massimo Salza, associa nei tre plessi (Alberghiero, Agrario e ITIS) le figure professionali e tecniche più spendibili rispetto ai settori economici trainanti dell’economia dei comprensori che vanno dal finalese al golfo dianese: turismo, agricoltura e servizi.

Ad aprire le porte per primo, alle ore 9.00, sarà l’Istituto di Agraria, in piazzale S. Bernardino ad Albenga con il nuovo indirizzo Tecnico “Agraria, Agroalimentare, Agroindustria” a fianco del consolidato Professionale “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”. Poi sarà la volta dell’Istituto Alberghiero, alle ore 10.00, per chi è interessato agli iter professionali legati all’hotellerie con la possibilità di sperimentare i percorsi del gusto, dell’accoglienza e dei servizi commerciali. Dalle ore 13.00 sarà la volta dell’Istituto Tecnico Industriale con i suoi indirizzi legati all’Informatica, all’Elettronica e alla Robotica.

Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato, per tutte le scuole di ogni ordine e grado, il 31 gennaio 2020; la segreteria generale di Alassio sarà a disposizione, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 10.00 per il supporto alle famiglie nel supporto alle iscrizioni on line.