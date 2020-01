Alassio, lavori in via Pera e trasferimento urgente del mercato settimanale: ecco le aree individuate

Alassio. La notizia era già nota: “Il mercato settimanale di Alassio, di scena tutti i sabati, cambierà destinazione in seguito alla realizzazione dei lavori in via Pera”.

Ma ad essere non ancora certe era la nuova zona prescelta per il trasferimento. Dopo l’approvazione del progetto finalizzato all’indizione della gara per l’affidamento dei lavori per il parcheggio pluripiano, è stato avviato anche il procedimento amministrativo finalizzato all’individuazione di una nuova area per lo svolgimento del mercato settimanale.

L’area mercatale, nella intenzioni dell’amministrazione, dovrebbe essere allestito in piazza Paccini, piazza Durante, slargo di via Battaglia e Via Diaz lato mare, su zone in concessione alla società partecipata Gesco srl ad uso di parcheggi a pagamento, in via d’urgenza e a carattere sperimentale.

Durante lo svolgimento del mercato, fase preparatoria e pulizie (dalle 7 alle 15 di ogni sabato), la viabilità delle zona interessata subirà delle modifiche, stabilite con appositi provvedimenti del comando polizia municipale alassino.

Ora inizieranno gli incontri con residenti e proprietari di garage e attività nelle aree interessate: il trasferimento dovrebbe essere effettivo prima di Pasqua.