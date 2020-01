Alassio. È appena terminato un altro weekend intenso per l’Alassio Laigueglia Pgs Volley, che ha organizzato, insieme col comitato provinciale Pgs savonese, le Piccoliadi, una giornata di sport in prova presso il palazzetto Ravizza di Alassio.

Per l’intera giornata di domenica 26 gennaio il palazzetto è stato gremito da 92 bambini e bambine delle scuole elementari che si sono alternati in dieci stazioni di differenti sport: hanno provato, oltre alla pallavolo, il basket, il calcio, la ginnastica ritmica, la ginnastica artistica, il tennis, l’atletica leggera ed il vortex.

Foto 3 di 3





La maratona sportiva domenicale prevedeva la messa alle 12,30, che don Gabriele ha reso assai gradita sia ai giovani atleti che ai genitori che l’hanno seguita dagli spalti con lo spirito e l’entusiasmo tipico della gioventù salesiana. Con pane e Nutella ed un balletto coreografico si è conclusa la manifestazione.

Il weekend era comunque cominciato molto prima per la società alassina, con una trasferta obbligata ad un’ora alquanto insolita da parte dell’Under 16 maschile che, pur sempre con un grande spirito di sacrificio, collaborazione e squadra, ha perso nuovamente 3-0, questa volta contro la Mazzucchelli Sanremo. Una Pingusto Alassio che ha giocato con meno innocenza rispetto all’andata, nonostante i notevoli miglioramenti tecnici ottenuti dalla maggior parte dei giocatori della squadra.

In Serie D femminile il team Ap Design Alassio, ricco di materiale umano decisamente all’altezza di rubare all’avversaria Arredamenti Anfossi Diano Marina un set o anche più, si è rassegnato alla sconfitta per carenza di autostima o forse per mancanza di quella sana competizione che, pur tra giocatrici assai giovani, consenta di combattere sino all’ultimo per migliorare se stesse ed il gruppo.

Clicca qui per consultare risultati e classifica di Serie D maschile.

Nota di sollievo il netto successo per 3 a 0 della formazione di Serie D maschile Serrafrutta Alassio, ottenuto nel tardo pomeriggio di domenica contro il Maremola, con parziali che testimoniano un largo vantaggio, 25-20, 25-17, 25-16, e che avrebbero consentito di provare formazioni alternative a quella titolare. Il girone di ritorno per la Serrafrutta incomincerà sabato 15 febbraio con la trasferta a Genova contro il Colombo.

Clicca qui per consultare risultati e classifica di Serie D maschile.