Genova. L’Alassio, in vantaggio (2-1) sul terreno dell’Athletic Club, si è visto sospendere (al 62°) la gara per infortunio all’arbitro, il sig. Marco Mirabella di Acireale.

Le vespe dovranno tornare a giocare con il team di mister Alberto Mariani, giocando, come da regolamento federale, i restanti 28 minuti della gara.

“Oggi, fino al momento della sospensione della gara, abbiamo giocato molto bene – esordisce Cattardico – sono rammaricato perché dobbiamo essere più cattivi e determinati sotto porta… in più di una occasione non siamo riusciti a segnare la rete del 3-1, ragione per la quale la partita, nei restanti minuti, sarà ancora aperta”.

“Sotto di una rete, abbiamo reagito alla grande ribaltando il risultato, ci sarà da giocare una strana partita di trenta minuti, con la difficoltà logistica di affrontare un lungo viaggio, ma vogliamo portare a termine quello che abbiamo meritato sul campo”.