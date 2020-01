Alassio, al via la fase finale della 13esima rassegna letteraria “Scrivi l’amore, premio Mario Berrino”

Alassio. Il concorso letterario “Scrivi l’amore-Premio Mario Berrino” è giunto alla fase finale della sua tredicesima edizione: ci sarà tempo per poeti e scrittori per inviare la propria opera a tema d’amore fino a venerdì 31 gennaio 2020: previste due categorie in gara, ovvero giovani e adulti, per le sezioni poesia, lettera o racconto di massimo 900 parole. Tema l’amore.

La Finale sarà ad Ispra, sul Lago Maggiore, domenica 16 febbraio 2020 alle ore 16.00: nell’occasione saranno proclamati, dalla Giuria del Premio, i vincitori delle due categorie in gara ed il vincitore della terza edizione del Premio della Critica “Maestro Giovanni Seveso” oltre ad un riconoscimento speciale che si sta ancora valutando.

«La fase finale della tredicesima edizione cade nell’anno del centenario dalla nascita del Maestro Mario Berrino – dichiarano dal Direttivo dell’Associazione culturale isprese – e, per questo, auspichiamo un’ampia partecipazione di poeti e scrittori come da ormai consolidata tradizione.

Ringraziamo tutti i prestigiosi partners privati, in particolar modo la famiglia Berrino con la Fondazione Mario Berrino per il Muretto di Alassio e l’amico Pier Franco Quaglieni che da sempre ci supporta con il Centro Studi Mario Pannunzio di Torino, nonché le Istituzioni pubbliche che, attraverso il loro patrocinio, danno lustro ad manifestazione ormai a carattere nazionale.»

Per tutti i dettagli per partecipare al concorso si può consultare l’apposita area del sito amicimarioberrino.it.