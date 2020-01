Aggredisce l’ex fidanzato a calci e pugni e lo costringe a barricarsi in camera: intervengono i carabinieri

Varazze. Mattinata movimentata per i carabinieri di Albisola che alle prime luci dell’alba sono intervenuti in una casa di Varazze per sedare un litigio tra ex fidanzati.

Entrati in casa i militari hanno trovato quasi tutti gli arredi spaccati e l’uomo, già aggredito nella notte con calci e pugni, barricato in una stanza per proteggersi dalla furia della ex.

I militari, intervenuti tempestivamente per verificare cosa fosse accaduto, sono stati a loro volta quasi aggrediti dalla donna: non contenta di averlo già picchiato, infatti, la donna ha cercato nuovamente di colpire l’ex compagno; i carabinieri si sono però frapposti tra loro.

Evitato il nuovo scontro, i carabinieri hanno bloccato la donna e l’hanno fatta salire sull’ambulanza della pubblica assistenza intervenuta sul posto. E’ stata trasportata al pronto soccorso e ricoverata in psichiatria.

Anche l’uomo è stato trasportato all’ospedale per ricevere le giuste cure. I militari segnaleranno all’autorità giudiziaria i fatti per le eventuali responsabilità penali della donna.