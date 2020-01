Addio al dehoniano padre Vittorio Benzoni, già parroco ad Albisola

Savona. Lutto per la diocesi di Savona-Noli nei primissimi giorni dell’anno: nel pomeriggio di ieri è infatti improvvisamente scomparso, a causa di un infarto, padre Vittorio Benzoni, fino al 2018 parroco di san Nicolò ad Albisola Superiore.

Il dehoniano avrebbe compiuto fra pochi giorni 73 anni, era nato infatti il 13 gennaio 1947 a San Lorenzo di Rovetta da una famiglia numerosa nella quale non mancarono le vocazioni religiose (suo fratello è stato superiore generale dei padri saveriani). Proprio nel suo paese natale, in provincia di Bergamo, padre Vittorio aveva festeggiato lo scorso 21 dicembre i 50 anni di sacerdozio e sempre in questa località martedì prossimo saranno celebrati i funerali.

Il religioso fu prima viceparroco a Roma e poi guida pastorale in diverse località, l’ultima delle quali fu Garbagnate Milanese, prima di giungere nella diocesi savonese e in particolare ad Albisola Superiore dove, come detto, fu parroco di san Nicolò per sei anni.

Proprio in questa chiesa si pregherà in suo suffragio, assieme al vescovo Calogero Marino e ai tanti fedeli che lo ricordano con affetto domenica 5 dicembre alle 19.30.