Ad Albenga tutto pronto per la Mulatrial del Mare

Albenga. Domenica 2 febbraio si terrà la Mulatrial del Mare dedicata esclusivamente alle moto da trial. La gara che vedrà la sua partenza da Albenga (punto di incontro ore 8,00 presso il campeggio parco per vacanze Riviera, in via L. Einaudi) si svolgerà nei comuni di Albenga, Alassio e Andora tra panorami mozzafiato a strapiombo sul mar Ligure.

La competizione vedrà tre diversi percorsi: il percorso giallo di livello amatoriale fruibile dal principiante o da chi non vuole fare fatica, il percorso verde che è un percorso misto con difficoltà media, il percorso blu, difficoltà hard, dedicato a piloti esperti con preparazione fisica adeguata. A circa metà percorso sul piazzale asfaltato della Madonna della Guardia vi sarà il ristoro preparato dallo staff del Moto Club Albenga.

Al ritorno nel luogo di partenza, presso il campeggio parco per vacanze Riviera, in via L. Einaudi nel comune di Albenga, a dieci metri dal mare, altro personale del Moto Club attenderà tutti i partecipanti con le prelibatezze del posto.