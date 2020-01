Accusa un malore fatale durante una battuta di caccia a Valleggia, inutili i soccorsi

Quiliano. Non c’è stato niente da fare per il cacciatore di 82 anni che, questa mattina, ha accusato un malore fatale mentre era impegnato in una battuta di caccia al cinghiale sulle alture di Valleggia.

L’episodio si è verificato pochi minuti prima delle 11 di stamane. Sul posto sono intervenuti gli operatori di Savona Soccorso ed i volontari della croce rossa di Quiliano.

Viste le sue gravi condizioni e la zona in cui si è verificato l’episodio, piuttosto impervia, i sanitari hanno chiesto l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco.

All’arrivo del mezzo, tuttavia, per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.