Accendono un braciere in mezzo alla stanza, due persone intossicate a Leca d’Albenga

Albenga. Doveva servire a scaldare l’ambiente durante la notte, ma invece ha causato l’intossicazione di due persone e ne ha mandato all’ospedale una terza il braciere acceso nel bel mezzo di una stanza in un appartamento a Leca d’Albenga.

L’incidente è avvenuto intorno alle 5 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento ingauno insieme a tre ambulanze della croce bianca di Albenga.

Dopo aver messo in sicurezza l’appartamento, i sanitari hanno trasferito gli occupanti al Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo. Per fortuna le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.