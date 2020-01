A6, caduto un pezzo di intonaco dalla volta della galleria Ricchini tra Savona e Altare

Provincia. Si è verificato all’una di questa notte il distacco di una porzione di intonaco dalla volta della galleria Ricchini, sull’A6, tra Savona e Altare.

Un automobilista, che procedeva in direzione Torino, sfiorato dal distacco ha visto comparire nello specchietto una nuvola di polvere sulla careggiata. In quel punto, infatti, qualche istante dopo il suo passaggio si era staccato un pezzo di intonaco dalla volta della galleria.

Fortunatamente, però, non si sono registrate conseguenze per i veicoli in transito. I tecnici di autostrade, la polizia stradale e i Vigili del Fuoco sono intervenuti subito dopo la segnalazione (effettuata dallo stesso automobilista) rimuovendo l’intonaco dall’asfalto e riaprendo le careggiate.