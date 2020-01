A Savona un incontro pubblico dedicato alle donne e al diritto alla libertà nel mondo

Savona. “Donne e diritto alla libertà” è l’incontro pubblico organizzato da Fidapa Bpw Italy Savona per un focus sulla questione del diritto alla libertà delle donne nel mondo.

L’ incontro è il secondo appuntamento, successivo a quello a regia Fidapa Bpw Italy Genova dello scorso Novembre, che, pone al centro la figura della donna con testimonianze e riflessioni volte a sensibilizzare condizioni e barriere culturali.

“Il tema e forte e di difficile approccio ma vicino alle finalità della nostra associazione. Il distretto nordovest della nostra associazione ha infatti scelto di patrocinare l’ evento – commenta la Presidente dell’associazione savonese Maria Berlanzoli – abbiamo affidato lo sviluppo a un gruppo di relatori di grande rilevanza le cui esperienze di lavoro li hanno portati a toccare con mano situazioni e spaccati di vita che devono essere conosciuti e adeguatamente trasmessi.”

E’ previsto, infatti, un intervento di Linda Dorigo (fotografa) volto a dare una panoramica della situazione delle donne in Medio Oriente affrontando casi nazionali specifici, contraddizioni e stereotipi culturali.

Oltre alla storica rivoluzione di genere in Siria, saranno menzionate le donne libanesi e il diritto negato di trasmettere la cittadinanza, l’annoso dibattito sul velo in Iran, le recenti conquiste delle donne in Arabia Saudita. Di contro Luca Mattiucci (giornalista) porterà l’attenzione sulla situazione italiana, realizzando così un parallelo tra mondi apparentemente privi di legami e somiglianze.

“Le recenti proteste in Tunisia saranno lo spunto per parlare del femminismo islamico e del movimento #MeToo nel mondo arabo, che sarà letto attraverso gli occhi di un uomo, con la criticità che questo può dimostrare nei confronti di un cambiamento che coinvolge non solo le donne ma anche lo stesso rapporto tra i sessi” conclude Maria Berlanzoli.

Infine, il contributo di Mimmo Lombezzi, noto giornalista che collabora con le più note testate, scrittore di libri e autore di reportage da zone di guerra affronterà l’argomento dello stupro come arma.

Apriranno i lavori il Sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, la Past Presidente distrettuale Grazia Mura e l’ Avvocato Raffaella Femia socia di Fidapa Bpw Italy Savona.

Incontro valido per ottenimento di n. 2 crediti formativi ordine degli avvocati Savona.

Appuntamento per venerdì 24 gennaio alle ore 16.30 Sala Consiliare Comune di Savona. Ingresso libero.