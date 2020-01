A Ranzi al via un corso per “Assaggiatore d’Olio”

Ranzi. Si terrà domenica 19 gennaio a Ranzi – frazione di Pietra Ligure – il corso per “Assaggiatore d’Olio” organizzato dall’azienda agricola ranzina Olio Pedro in collaborazione il dottor Aldo Mazzini della “Masters of Olive Oil” e Agriservices di Borgio Verezzi.

Il corso, volto all’introduzione della valutazione organolettica degli oli vergini di oliva, affronterà i seguenti temi: nascita dell’olio extravergine, analisi sensoriale, riconoscimento degli attributi positivi e negativi dell’olio e lettura dell’etichettatura.

L’incontro si svolgerà in un solo giorno e avrà una durata di 8 ore (inizio alle ore 9). Durante la giornata, in particolare, verranno presi in esame diversi oli buoni ed altri difettati, con un approccio volto a coinvolgere i partecipanti attraverso domande ed interventi.

Il corso è rivolto a tutti, dagli appassionati agli operatori della filiera (come coltivatori, frantoiani, commercianti, ristoratori e albergatori) sino ad arrivare ai consumatori stessi, animati dalla curiosità di conoscere e riconoscere quello che mangiano.

La giornata, infatti, non rappresenta una semplice seduta di degustazione d’olio o una lezione di descrizione e degustazione, ma vuole essere un’occasione per imparare a riconoscere le caratteristiche dell’olio extravergine di oliva.

Al termine dell’incontro, oltre ad un piccolo test di valutazione sensoriale finalizzato a confermare l’acquisizione delle nozioni divulgate, a ciascun partecipante verranno anche rilasciati una password (utile per consultare in qualsiasi momento il materiale oggetto del corso) e un attestato di frequenza.

Il corso si svolgerà presso il ristorante “Il Capanno”, situato a Ranzi in via Cappelletta, 23. Per maggiori informazioni consultare il sito internet www.oliopedro.it, inviare un messaggio alla pagina facebook di “Olio Pedro” oppure contattare Claudio De Pedrini al numero di telefono 329.9836498.