A Pietra Ligure i Re Magi con gli asinelli

Pietra Ligure. Conto alla rovescia per la Befana…

Così il parco natura Asinolla, in attesa del 6 gennaio, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Pietra Ligure, l’associazione Facciamo Centro, il gruppo Pulp in Val Maremola, la parrocchia San Nicolò e Caffè Giovannacci, presenta l’evento: “Arrivano i Re Magi con gli asinelli”, in programma domani, venerdì 3 gennaio, dalle ore 15 e 30 a Pietra Ligure.

Il programma della manifestazione prevede: partenza del corteo da piazza Castellino, in seguito l’itinerario che passerà da piazza La Pietra, dalla Chiesa Madre dell’Annunziata e infine arrivo alla basilica di San Nicolò.

Al termine ristoro presso il gazebo allestito in piazza San Nicolò a base di cioccolata calda per tutti coloro che mostreranno i tre talloncini raccolti durante il percorso del pomeriggio.