“I Rossi del Ponente Ligure sposano il Bollito alla Piemontese” è il titolo della serata organizzata per sabato 25 gennaio alle 20 all’Enoteca Regionale della Liguria sede di Ortovero. Una cena diventata ormai un classico degli appuntamenti enogastronomici organizzati da Vite In Riviera, guidata dal presidente Massimo Enrico e dalla “mano armata” di Gianni Boffredo, sommelier di rango, fronte Fisar.

Il menù è particolarmente goloso: peperoni di Carmagnola con bagna cauda, battuta di Fassona al coltello e scaglie di Grana, caprino piemontese aromatizzato, bollito misto e le sue salse, bunet. In cucina, come sempre chef Antonio Setaro. Tutti i piatti saranno accompagnati da vini rossi Dop e Igp del Ponente Ligure. Il prezzo della serata è di 35 euro a persona, prenotazione obbligatoria al numero 3668726643.

Vite in Riviera, nata nell’ottobre 2015 con la sottoscrizione del Contratto di Rete, vede la Cooperativa Viticoltori Ingauni quale capofila e ben altre 24 aziende vitivinicole ed olivicole, ubicate tutte tra le provincie di Savona ed Imperia, con l’obiettivo di divulgare e promuovere i vini e gli oli liguri della Riviera di Ponente. Ed ecco le 25 aziende (producono i 2/3 del vino nel Ponente) aderenti alla Rete Vite in Riviera: A Maccia (Ranzo), Anfossi (Bastia d’Albenga), Arnasco (Arnasco), BioVio (Bastia), Bruna (Ranzo) Cantine Calleri (Salea d’Albenga), Feipu dei Massaretti (Bastia), Cascina Nirasca (Pieve), Cascina Praiè (Andora), Coop Olivicola (Arnasco), Durin (Ortovero), Enrico Dario (Bastia), Foresti (Camporosso), Guglierame (Pornassio), Innocenzo Turco (Quiliano), La vecchia cantina (Salea), Lombardi (Terzorio), Gracale (Sanremo), Poggio Gorleri (Diano Marina), Ramoino (Chiusavecchia), Sommariva (Albenga), Maffone (Pieve di Teco), Torre Pernice (Albenga), Vio Claudio (Vendone), Viticoltori ingauni (Ortovero).

