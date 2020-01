A Carcare firmato l’atto costitutivo per celebrare i 400 anni del Calasanzio

Carcare. Comune, Parrocchia e Liceo Calasanzio uniti dalla firma ufficiale che sancisce la nascita del Comitato per il quattrocentesimo anniversario della Fondazione del Collegio delle Scuole Pie.

Questa mattina il sindaco Christian De Vecchi, il parroco Padre Italo Levo e la dirigente scolastica del liceo carcarese Maria Morabito hanno stipulato l’atto costitutivo per il gruppo di lavoro che, nel 2021, organizzerà a Carcare una serie di eventi e iniziative culturali per celebrare quattro secoli di storia formativa ma anche di alto valore sociale.

L’istituto carcarese è stato il primo ad avere sede fuori dalla regione Lazio, dove cioè i Padri Scolopi avevano fondato le basi della prestigiosa attività di Giuseppe Calasanzio, divenuto santo. Ancor prima del capoluogo ligure, proprio nel centro valbormidese le Scuole Pie aperte ai non abbienti avevano trovato terreno fertile, e in quattrocento anni il prestigio e l’affetto per quello che ormai da tempo è un liceo statale non sono mai venuti meno.

Ora l‘atto firmato dalle tre parti protagoniste verrà inviato al Ministero per avviare un iter di riconoscimento e di valore che spazia ben oltre i confini regionali, infatti si intende coinvolgere anche il Comune spagnolo che diede i natali al fondatore delle Scuole Pie.