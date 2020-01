A Cairo inaugura il centro di aggregazione giovanile “Oltre il Percorso”

Cairo Montenotte. Si svolgerà domani alle 16, nella sede di via Martiri della Libertà 131, l’inaugurazione di un nuovo centro di aggregazione giovanile, rivolto a bimbi e ragazzi dai 6 ai 16 anni, gestito dalla cooperativa “Il Percorso”.

La struttura, che sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30, si pone tra gli obiettivi quello di dare supporto alle famiglie con figli sia nell’ambito dello studio e dei compiti pomeridiani, sia sul piano del gioco con eventi ludici e appuntamenti creativi.

Numerosi sono infatti i laboratori in programma, tra cui quello di pittura, di falegnameria, di approccio all’inglese e al francese, emozionale o scolastico, ma non mancheranno nemmeno, su appuntamento, la mediazione famigliare e la consulenza psico-pedagogica per i genitori. Per informazioni contattare i numeri 01957347 o 3791616755.