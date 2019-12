“Vivere Vado” annuncia iniziativa anti-inaugurazione piattaforma Maersk

Vado Ligure. Domani è tutto pronto per il via ufficiale alla nuova e attesa piattaforma contenitori di Vado Ligure, con l’arrivo della prima nave che utilizzerà l’infrastruttura portuale.

Ma c’è chi continua a battersi contro la nuova opera, ritenuta dannosa per l’ambiente e impattante per il contesto urbano e territoriale di tutto il comprensorio. Ecco così che l’associazione “Vivere Vado”, che da anni si batte per bloccare la piattaforma, ha organizzato una iniziativa “contro”. Si terrà questa sera, con inizio alle ore 19 e 30, presso la SMS Baia dei Pirati: una cena-buffet che riunirà gli “oppositori” alla nuova infrastruttura.

“Vado presa per fame ingoia la pillola annunciata…” recita la locandina di invito all’incontro definito “politico conviviale”.

E ancora: “Non dimentichiamo che sotto 5 milioni di metri cubi di terra si nasconde una montagna di bugie, compromessi, diritti negati e irregolarità”.

“Lavoriamo perchè Vado non diventi solo retroporto” conclude la locandina.