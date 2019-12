Villanova d’Albenga, al via il rinnovamento dell’illuminazione pubblica

Villanova d’Albenga. E’ stato avviato il rinnovo di tutta l’illuminazione pubblica di Villanova d’Albenga, con la messa in posa di lampade a led, a basso consumo energetico. Inoltre i lavori andranno a installare anche dei punti luce in zone periferiche fino ad oggi non servite.

È il risultato concretizzato in questi giorni di “project financing”, finalizzato al potenziamento e rinnovo degli impianti di illuminazione e alla riduzione dei consumi elettrici.

Spiega Pietro Balestra, primo cittadino di Villanova: “Abbiamo modellato una soluzione gestionale che rispondesse alle odierne esigenze e assicurasse una adeguata manutenzione futura in linea con moderne tecnologie e ci siamo assicurati la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico, con la sostituzione di tutti i corpi illuminanti con apparecchi a tecnologia LED, per gli impianti esistenti di proprietà del Comune nonché la progettazione e l’installazione di nuovi impianti, in zone scelte dall’Amministrazione comunale”.

Ad affiancare il Comune nella realizzazione del contratto il consulente tecnico, ci sarà l’ingegnere Silvia Napoletano di Albenga e a quello giuridico dello studio legale Vallerga di Genova.

I privati si sono impegnati a realizzare un investimento complessivo di 580 mila euro, di cui 360 mila per la riqualificazione impianti esistenti, 145 mila per la realizzazione di nuovi impianti, 74 mila per spese tecniche.

Il Comune corrisponderà un canone annuale di concessione pari a circa 106 mila euro.

Inoltre attraverso la società Free Energia, verrà pagata, a carico dell’Amministrazione, la bolletta relativa alla fornitura di energia elettrica. I privati assumeranno la gestione di tutti gli impianti, inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria, per un periodo di 20 anni.