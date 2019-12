Verezzi, uomo scivola in un burrone: soccorsi mobilitati

Borgio Verezzi. È accaduto pochi istanti fa l’incidente che avrebbe coinvolto un uomo nei pressi della piazza Sant’Agostino di Borgio Verezzi.

Stando alle prime informazioni, l’uomo sarebbe scivolato in burrone per cause ancora da accertare.

Sul posto, in questi minuti, sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca di Borgio Verezzi per prestare le prime cure al malcapitato.

Aggiornamenti in corso.