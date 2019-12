Vela, chiusura positiva per la 44 Autumn

Varazze. Giornata estiva e vento scarso sabato 30 novembre al mattino, ma ciò nonostante poco prima delle 10 la barca comitato prende il mare per cercare qualche traccia di brezza. Assente la tramontana, entra un leggero vento da levante sufficiente per dare il via alle due flotte, anche se con un inevitabile ritardo.

Considerate le condizioni il Comitato gioca la carta della regata costiera, non ancora disputata, quindi dalla linea di partenza davanti a Varazze prua a levante per andare a girare la Boa 1 e puntare quindi verso ponente in direzione della Boa 2 posta davanti a Celle.

Il vento va però man mano spegnendosi, e il Comitato decide di accorciare la prova prendendo gli arrivi sulla Boa 2. Questa misura consente di salvare la regata delle imbarcazioni IRC/ORC ma non quella dei Gran Crociera, per i quali la prova viene interrotta dato che poche sarebbero state le barche in grado di raggiungere il nuovo traguardo entro il tempo limite delle 16.

In ORC vince Robi e 14, il Farr 40 di Massimo Scheroni, Yacht Club Savona, davanti a Controcorrente, l’XP-33 di Luigi Buzzi, Club Nautico Celle, e a Rewind, l’X-35 di Fabio Caroli, Yacht Club Savona. In IRC primo Robi e 14 davanti a Stupeficium, il Proto di Matteo Burello, Cus Vela Milano, e a Controcorrente.

Ben diverse le condizioni domenica mattina: l’allerta gialla mantiene le promesse e la pioggia si presenta puntuale all’appuntamento, come da previsioni, al pari della tramontana.

Vento da 305 gradi, che oscilla fra i 10 e i 15 nodi, con raffiche fino a 20, per una bella regata ancorché bagnata e fredda.

Partenza in orario, alle 10,53 per gli ORC/IRC ed alle 11,03 per i Gran Crociera. In ORC Spirit of Nerina regola Just a Joke, l’A-35 di Dino Tosi e Giulio Arnone, LNI Genova Sestri, e Controcorrente, con Vitamina, il Dehler 39 SQ di Angelo Zelano, Yacht Club Savona, primo in ORC 0-2, Spirit of Nerina in ORC 3 e Sangria, l’Elan 31 Di Carlo Tadeo, Forza e Coraggio Le Grazie, vincitore in ORC 4-5. Posizioni invertite in IRC fra le prime due imbarcazioni della ORC mentre il terzo posto non cambia, con Horatio Casaprogettata.it, l’X-41 di Massimiliano Rizzo, Marcelia 1334, primo in IRC 0-2 e Just a Joke in IRC 3-5.

Parthenope, il Dufour 350 GL di Vincenzo Pallonetto, LNI Varazze vince in Gran Crociera precedendo Mediterranea, l’X-362 di Marco Pierucci, CV Canottieri Domaso, e Bludimare, il Sun Fast 40 di Eugenio Bonioli, Yacht Club Italiano. In Gran Crociera 0-1 primo è Fiore Blu, il First 47.7 SD di Alfonso Sicignano, Varazze Club Nautico, mentre Mediterranea e Parthenope guidano rispettivamente le classifiche in Gran Crociera 2-3 e 4-5.

Con quattro regate disputate per gli ORC/IRC e tre per i Gran Crociera va in archivio la 44Cup Autumn del 2019, prima tappa del Campionato Invernale del Ponente 2019/2020.

In ORC vittoria per Spirit of Nerina, davanti a Controcorrente e Rewind. Nelle singole classi Vitamina vince in ORC 0-2, Spirit of Nerina in ORC 3 ed Escape, il Mescal 31 di Tommaso Bisazza ed Enzo Motta, Yacht Cub Savona, in ORC 4-5. Spirit of Nerina si impone anche in IRC precedendo Just a Joke e Controcorrente. Horatio Casaprogettata.it si piazza primo in IRC 0-2 mentre Spirit of Nerina si aggiudica l’IRC 3-5.

In Gran Crociera Parthenope vince davanti a Mediterranea e Bludimare, con Fiore Blu primo in Gran Crociera 0-1, Mediterranea vince in Gran Crociera 2-3 e Parthenope in Gran Crociera 4-5.

Premiazione presso il bar ristorante Boma, al quale vanno i ringraziamenti dei presenti per l’ospitalità. Il premio offerto da Grecale Viaggi e Vacanze ed estratto nel corso della premiazione tra i pochi equipaggi rimasti che hanno resistito alle intemperie è andato ad Escape.

Appuntamento nel 2020 alla Marina di Varazze: sabato 18 e domenica 19 gennaio si ricomincia con le prime due prove della 44Winter per terminare con l’assegnazione del titolo di campione invernale del Ponente.