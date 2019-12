Varigotti. E’ già tempo di “Open Day 2020” per l’asilo di Varigotti, con una festa aperta al pubblico sabato 14 dicembre dalle ore 15:00 alle 18:00 presso la Scuola dell’Infanzia Regina Elena, ormai divenuta un caso di straordinaria sinergia sociale grazie al pieno impegno di genitori, comune di Finale Ligure e amministrazione Frascherelli, cooperativa Koinè, associazione “A Mare Varigotti” e parrocchia.

L’asilo infatti, a rischio chiusura nel corso dell’estate, ha invece iniziato l’anno scolastico a pieno ritmo, proponendo già da settembre un progetto educativo all’avanguardia. Innovazione, flessibilità, volontariato e semplicità sono solo alcuni degli spunti del piano pedagogico che mette al centro l’infanzia, le sue esigenze e soprattutto la serenità di bambini che possono crescere, insieme alle proprie famiglie, in una splendida struttura a due passi dal mare in un paesaggio unico come quello di Varigotti, vera e propria perla del ponente ligure.

Foto 3 di 5









Moltissimi i progetti costruiti e realizzati con le maestre Veronica e Sabrina della cooperativa Koinè in collaborazione con genitori e volontari specializzati. In una piccola scaffalatura creata proprio dai bambini con casse di legno riciclate e vecchi fumetti ritagliati è presente “l’angolo della riflessione”, dove sono accessibili libri e quaderni, liberi di essere sfogliati in un morbido spazio apposito. Presenti pastelli, matite e pennarelli sempre a disposizione in grande quantità, “perché qui – raccontano le educatrici – la manualità è sempre parte integrante e fondamentale della nuova proposta didattica e ludica e non si ha paura di sporcarsi”.

A questo proposito presso “l’angolo della cucina” i bimbi possono imitare tra pentolini, tazzine, forni e fornelli giocattolo, la loro cuoca di fiducia Loredana che cucina preferibilmente a Km zero. Tutti i prodotti sono acquistati dai commerciati del paese, una decisione voluta per far capire ai bambini l’importanza di valori quali la comunità e la solidarietà. Oltre ai prodotti locali, la cuoca Loredana può contare su una delle grandi risorse dell’asilo, una modernissima cucina interna che garantisce ogni giorno un menù fresco di giornata e che diventa spunto per il laboratorio “mattinata dello chef”.

Per alcune ore i bimbi seguiti da insegnanti e cuoca possono trascorrere alcune ore tra farina, mattarelli, formine, sale, acqua e zucchero per creare facili pietanze. In mensa poi ognuno ha il suo compito: c’è chi porta tovagliette, chi piatti e posate, chi invece distribuisce i bavaglini e chiama a raccolta tutta la “ciurma”. L’obbiettivo è rinsaldare e sviluppare fin da subito l’autonomia di ognuno. Anche attraverso i primi passi nei confronti di una lingua straniera. L’inglese è difatti un altro dei capisaldi del piano educativo, dal primo all’ultimo anno si parla inglese con un insegnante ad hoc. Così alla mattina, prima di iniziare la lezione, ci si saluta con grande entusiasmo tra un “high five” e “un give me a hug”.

Uno sguardo importante viene riservato anche al territorio. Perché se Finale Ligure è capitale dell’Outdoor, i bambini devono prepararsi fin da subito a esserne parte integrante. Dalle giornate dedicate alle escursioni in spiaggia sino a quelle dedicate alla riscoperta dei caruggi più nascosti. E, senza andare troppo lontano, il giardino della Scuola offre la possibilità di trascorrere le giornate di sole esplorando piante e animali. Per la primavera infatti è prevista “la giornata dell’esploratore”, appuntamento in cui grazie alla collaborazione di guide naturalistiche del territorio, i bambini potranno imparare a conoscere il complesso straordinario di flora e fauna che li circondano. Il tema dell’ambiente è protagonista di tutta la bella stagione. Nel corso del laboratorio “Orto insieme”, sotto il coordinamento di un coltivatore diretto, i bimbi impareranno a conoscere la terra e i suoi frutti, prendendosi cura di uno spazio del giardino dedicato a ortaggi ed erbe aromatiche.

La consapevolezza del proprio “io” è invece al centro dei progetti legati al movimento, lo sport, la musica e il teatro. Già attivi i laboratori di psicomotricità “Movimentiamoci”, durante il quale i bambini costruiscono storie e avventure intorno ad un percorso che saranno loro stessi ad attraversare, e il progetto musical-teatrale. Obiettivo mettere in scena piccole rappresentazioni che animeranno gli eventi di paese. E lunedì 16 dicembre alle ore 20:45 se ne avrà già un primo assaggio: presso l’Oratorio di Sant’Antonio, situato accanto all’asilo, sarà inaugurato il presepe, l’inizio delle festività natalizie e i canti dei bimbi della Scuola Materna accompagneranno l’accensione delle luminarie insieme al gruppo “Little music Accademy” sotto la direzione di Sara Bottero.

Molte altre ancora le attività che guardano alla crescita personale dei più piccoli, senza tralasciare l’indirizzo religioso che ha sempre caratterizzato l’asilo. E’ proprio Don Venturetti, il nuovo parroco di Varigotti, a intrattenere i bambini con letture e racconti sui principali avvenimenti della storia di Gesù e della religione cristiana.

L’Open Day di sabato 14 dicembre, con un piccolo rinfresco aperto a tutti coloro che vorranno partecipare, sarà una prima occasione per parlare di iscrizioni per la stagione 2020/2021 che saranno aperte tra l’1 e il 31 gennaio. E’ previsto anche un secondo appuntamento sabato 11 gennaio dove oltre alla possibilità di visionare l’asilo e i suoi meravigliosi spazi, conoscere le educatrici e le famiglie che interagiscono con la struttura, si potranno ufficializzare le proprie adesioni ad un progetto che ha messo in luce quanto la collaborazione collettiva sia utile al bene più prezioso di una comunità: l’infanzia e il suo adeguato sviluppo cognitivo e motorio in piena serenità.