Varazze, Luca Calcagno:”Non siamo stati cinici a chiudere la partita”

Celle Ligure. “Abbiamo gettato via due punti – attacca Luca Calcagno – non vincendo una partita condizionata dal maltempo, il Bragno ha giocato meglio nel primo tempo, pur non creando situazioni pericolose, mentre noi siamo usciti nel secondo tempo, passando in vantaggio con Baroni. Abbiamo avuto due/tre occasioni per chiudere la gara, ma siamo stati poco cinici, mentre il Bragno è riuscito a pareggiare una partita, che avremmo meritato di vincere, ma così va il calcio...”.