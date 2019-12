Varazze. La partita di Borzoli era per il Varazze un un banco di prova per capire se la squadra ha la mentalità e la maturità giusta per alzare l’asticella degli obiettivi stagionali. Il risultato (3-0) a favore dei nerazzurri la dice lunga sulla bontà dell’organico e sulle potenzialità di una squadra, che può aspirare ad un campionato di vertice.

“La nostra è stata la partita perfetta contro una squadra costruita ed attrezzata per vincere il campionato – afferma il ds Davide Alvino – con giocatori di categoria superiore come Akkari, Anselmo, Zani… siamo stati bravi e fortunati a segnare subito su un errore della loro difesa e molto maturi nella gestione della gara e nelle ripartenze, che ci hanno permesso di chiudere il match”.

“Quest’anno siamo partiti con l’obiettivo di migliorare il nostro rendimento rispetto alla scorsa stagione e per ora direi che ci stiamo riuscendo… Cerchiamo di raggiungere il prima possibile i 38/40 punti – sorride Alvino – e dopo proveremo a vincere più partite possibili. La società non ci mette nessun tipo di pressione e ci permette di lavorare serenamente ed è certo che giocando partite come quella odierna ci toglieremo parecchie soddisfazioni”-