Varazze, brutta caduta da un albero: uomo trasportato all’ospedale San Paolo

Varazze. Brutto incidente questa mattina a Varazze, in via Delforno Garea Maria, lungo la strada per Castagnabuona.

Un uomo, infatti, è caduto da un albero procurandosi un trauma cranico minore.

Dopo l’intervento della Croce Rosa di Celle Ligure, il malcapitato è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Le sue condizioni non sarebbero gravi.