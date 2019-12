Varazze. Varazze accende il Natale: un Babbo Natale da Guinness dei primati in Piazza Beato Jacopo. Tra stupore e magia arriva il #nataleavarazze e sarà anche un #natale4kids Ieri nel pomeriggio l’accensione del grande Babbo di Natale in Piazza Beato Jacopo ha portato lo stupore e la magia del Natale tra le vie di Varazze.

Le sue luci scintillanti hanno attirato grandi e piccini per tutto il pomeriggio. Ma il Babbo Natale ha conquistato anche il pubblico di Facebook. La foto pubblicata sulla pagina di Città di Varazze, ha raggiunto in poche ore i 1500 like con quasi 500 condivisioni e più di 40.000 persone raggiunte.

Foto 2 di 2



Un successo che ha portato ad ideare il #nataleavarazze photocontest. Basterà infatti venire a Varazze, farsi una foto vicino al bellissimo Santa Claus e pubblicarla su Instagram con l”hashtag #nataleavarazze. Le foto più belle saranno pubblicate sui canali social. Ma le luminarie a Varazze non finiscono qui… nei prossimi giorni le scopriremo man mano e per questo sono stati ideati, grazie ai proventi dell’imposta di soggiorno, quattro tour delle “Luminarie in musica” 24 Dicembre Babbo Natale in musica Con la Banda Cardinal Cagliero tra le vie di Varazze 29 Dicembre e il 4 gennaio Due divertentissime Street Band partiranno dal Boschetto, il parco della Città, per attraversare tutto il centro cittadino per arrivare in Piazza Dante dove si terrà una bellissima baby dance natalizia e Truccabimbi con gli elfi del Natale 30 Dicembre Meravigliose farfalle luminose porteranno luce e magia tra le vie di Varazze e termineranno il loro tour in Piazza Dante con i laboratori degli elfi del Natale, regalando gadget bellissimi!

“Vi invitiamo a Varazze durante le feste – afferma il Sindaco Alessandro Bozzano – la città e’ pronta ad accogliervi in questa bellissima atmosfera, le vie del centro illuminate, una bellissima pista di pattinaggio e tanti eventi allieteranno la vostra permanenza durante le festività natalizie” “Un ricco calendario di eventi pensato per le famiglie e per i bambini, sopratutto perché a loro è dedicata questa meravigliosa festa – continua l’Assessore al turismo Bettina Bolla. Il tour delle luminarie in Musica, Presepiando, Gospeling, le Invasioni Lunari, i fuochi d’artificio sono alcuni degli eventi che vi aspettano per trascorrere uno splendido #nataleavarazze nelle vie del centro, scintillanti grazie alle luminarie e alle meravigliose vetrine dei nostri negozi”.