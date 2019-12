Alassio. Il loro tempo libero, in attesa delle vacanze di Natale, avevano pensato bene di impiegarlo facendo atti di vandalismo, incuranti delle conseguenze e sicuri di non essere successivamente individuati. Avevano preso di mira il parcheggio di piazza Partigiani di Alassio, svuotando tutti gli estintori presenti e riempiendo di schiuma e polvere tutti i corridoi sotterranei, danneggiando le lastre “Safe Crash” delle cassette degli idranti e rendendo di fatto inservibili gli estintori.

Protagonisti dell’episodio tre giovanissimi di Alassio, identificati in queste ore dai carabinieri della città del Muretto. I tre ragazzi sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per danneggiamento aggravato e altri reati che saranno ravvisati.

di 18 Galleria fotografica Alassio, controlli dei carabinieri









Sempre i carabinieri della stazione di Alassio, nel medesimo contesto operativo, hanno denunciato un giovane albanese, della provincia di Imperia, sorpreso a danneggiare, con un punteruolo, la fiancata di una Mercedes parcheggiata in via Dante, di proprietà di un marocchino del posto. Oscuro il movente e le ragioni del gesto. Anche il giovane albanese, al quale è stato sequestrato l’attrezzo usato, è stato denunciato per danneggiamento aggravato.

Il presidio di controllo del territorio nel periodo natalizio vede impegnate tutte le stazioni della Compagnia di Alassio nei rispettivi ambiti territoriali; il dispositivo operativo, inoltre, vede la partecipazione attiva del personale del nucleo cinofili a girare nei caruggi, nel mercato settimanale, nei pressi del molo di Alassio, nella passeggiata alassina, nelle stazioni ferroviarie. “E la loro presenza – spiegano dal Comando – oltre a suscitare curiosità e stupore fra i turisti, rassicura sempre le persone in questi giorni di festa”.

Anche il personale del 15° Nucleo Elicotteristi in questo periodo sta fornendo un rilevante contributo con i continui sorvoli aerei, operando in stretta sinergia con i reparti automontati e segnalando dall’alto eventuali situazioni meritevoli di accertamento e approfondimento investigativo.