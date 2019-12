Vado Ligure, sabato inaugura la sede dell’Associazione di Promozione Sociale “BeHome”

Il 2 dicembre 2019, dopo un lungo periodo di riflessioni e incontri, è stata formalizzata la costituzione dell’Associazione di Promozione Sociale Be H.O.M.E e il 21 dicembre, a partire dalle h16 sarà inaugurata la sede dell’Associazione a Vado Ligure in Via Primo Maggio 7.

“Be H.O.M.E” – “Sii CASA”. Casa è il luogo dove ci sentiamo al sicuro, dove vogliamo tornare, dove riscopriamo le nostre radici e dove respiriamo amore e questa è l’idea alla base dell’Associazione. Abbiamo voluto declinare la parola inglese HOME, casa appunto, con altri significati: “sii utile” (HELPFUL) agli altri, mettiti a loro disposizione qualora ci sia qualcuno in stato di bisogno ma anche utile nel tentativo di costruire una società più inclusiva, più giusta e rispettosa di tutte le sensibilità di cui ognuno è portatore. “Sii aperto” (OPEN), perché solo in questo modo possiamo accogliere l’altro e l’altrove. “Sii memoria” (MEMORY) affinché il tuo racconto possa arrivare a tutti, per non dimenticare chi siamo, da dove veniamo, per non ripetere gli errori del passato e guardare al futuro con coraggio e speranza. “Sii energia” (ENERGY) capace di mettere in moto il cambiamento, affinché l’incontro interculturale non sia vissuto come una fatica ma come fonte di nuove aspettative, di progetti condivisi e visioni comuni.

Lo scopo dell’Associazione è quello di favorire, facilitare, aiutare e promuovere l’integrazione e l’inserimento degli immigrati con l’obiettivo finale di contrastare i fenomeni di discriminazione ed esclusione sociale e di combattere qualsiasi forma di razzismo promuovendo la conoscenza e l’incontro tra persone.

l’Associazione Be H.O.M.E si prefigge di divenire uno strumento di prevenzione del disagio sociale privilegiando, tra tutte, opere ed iniziative rivolte all’animazione e all’assistenza attraverso le seguenti attività:

– servizi di mediazione culturale, consulenza giuridico-legale, di ascolto e supporto psicologico a soggetti in condizione disorientamento legato alla migrazione;

– creazione di corsi di alfabetizzazione e di lingua italiana, promuovendo l’alfabetizzazione e la cultura come mezzo di crescita personale ed emancipazione sociale;

– predisporre percorsi individualizzati di inserimento lavorativo, che valorizzino le attitudini e le competenze professionali già acquisite per far sì che ognuno si senta soggetto attivo, così da creare dei processi virtuosi di responsabilizzazione ed inclusione sociale;

– attività di sensibilizzazione ed informazione sul tema dell’immigrazione e su temi sociali ad essa correlata;

– organizzazione di momenti di aggregazione attraverso attività educative, artistiche, culturali, ricreative, turistiche, sportive, e tutte le possibili iniziative tese a favorire la socialità e la migliore utilizzazione del tempo libero.

I soci fondatori dell’Associazione provengono da paesi ed esperienze di vita differenti, ma li accomuna la volontà di promuovere il ruolo essenziale del dialogo, della conoscenza, della riflessione e dell’incontro quali strumenti per superare le diffidenze e per stimolare la consapevolezza che le “culture” non sono entità monolitiche e, proprio come gli esseri umani, acquisiscono valore solo se in relazione le une con le altre.

Associazione Be H.O.M.E.