Vado Gateway, lettrice indignata: “La bandiera era ungherese, non italiana”

Con riferimento alla notizia di ieri su Vado Gateway, rilevo non senza indignazione, che la bandiera issata sulle note dell’inno di Mameli, alla presenza di politici locali e deputati della Repubblica, non era il tricolore italiano ma la bandiera ungherese (tricolore come quella italiana ma con le bande orizzontali anziché verticali, ndr).

Cordialità

Lettera firmata