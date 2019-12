Vado, danneggia un locale e aggredisce i Carabinieri ferendone uno: arrestato

Vado Ligure/Savona. Nella decorsa notte, i Carabinieri del NOR della Compagnia di Savona hanno arrestato per “Lesioni-Danneggiamento e Resistenza e Violenza a Pubblico Ufficiale” A.E.J.A. 44enne, spagnolo, residente in Spagna. Lo straniero, dopo aver alzato il gomito all’interno del locale “New Net Cafe” di Vado Ligure creava disturbo ai clienti del locale e ai titolari, dopodiché una volta mandato fuori dal locale dagli stessi, urlava e colpiva con calci e pietre la porta del locale danneggiandola. All’arrivo della pattuglia l’uomo rifiutava di farsi identificare, e si scagliava contro i militari ferendone uno alla mano.

I militari con non poca difficoltà riuscivano ad ammanettarlo ed arrestarlo. Dopo le formalità di rito l’arrestato veniva trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma per poi comparire domani mattina davanti al giudice per il rito della “direttissima”.

Nel pomeriggio di ieri, invece, i Carabinieri del NOR della compagnia di Savona hanno arrestato per droga T.E. 22 enne, cittadino albanese di Savona.

L’arrestato è stato fermato a piedi dai Carabinieri in Savona mentre tentava di occultare qualcosa nella giacca e sottoposto a perquisizione veniva trovato in possesso di circa 5 grammi di “cocaina” già suddivisa in involucri pronta per essere spacciata, nel corso della perquisizione i Carabinieri rinvenivano anche 3 telefonini utilizzati per l’attività di spaccio. Quanto trovato dai Carabinieri veniva sequestrato.

L’arrestato successivamente alle incombenze di rito veniva sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito per direttissima prevista per la mattinata di lunedì.