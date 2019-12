Unicef, all’istituto comprensivo di Ceriale celebrazione per la convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Ceriale. Alla presenza del dirigente scolastico, dell’assessore Laura Vollero del Comune di Ceriale e dei rappresentanti dei genitori, si è tenuta, nell’aula magna dell’Istituto Secondario di primo grado “F.lli Cervi” di Ceriale, la celebrazione del trentesimo anniversario della Convenzione per l’infanzia e l’adolescenza.

Hanno partecipato all’evento gli alunni delle classi prime e seconde della Scuola secondaria di primo grado che hanno partecipato al progetto educativo-didattico.

Per l’occasione i ragazzi, protagonisti dell’iniziativa, hanno presentato i lavori svolti nelle ore di lezione e nei laboratori, mettendo in luce, attraverso video, disegni, presentazioni, lettura di poesie, filastrocche, articoli di attualità e canzoni una serie di riflessioni sull’importanza di alcuni dei principi fondamentali della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Tra questi sono stati citati il principio di non discriminazione; il superiore interesse del bambino/adolescente ad avere la priorità in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica; il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino e dell’adolescente e l’ascolto delle opinioni del minore.

I ragazzi hanno inoltre rappresentato alcune proposte progettuali per costruire una “Città Amica” delle bambine e dei bambini, al fine di attivare un processo di attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia a opera del governo locale.

L’attività ha consentito agli studenti di mettere in campo attivamente le loro competenze in materia di cittadinanza, nell’ottica di esercitare e comprendere l’importanza di diventare cittadini responsabili, capaci di partecipare pienamente alla vita civica e sociale.