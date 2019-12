Under 18 Eccellenza: Vado, brutta prestazione contro l’Urania

Vado Ligure. Brutta sconfitta per la Pallacanestro Vado contro l’Urania in quel di Milano, con un attacco che segna esattamente 13 punti a quarto; il quale non sarebbe un problema, se non fosse che ne subisce più di 20 in ogni parziale.

Pronti via e si è subito sotto 15-0 con i vadesi che, abbagliati dalle luci della grande città, non si rendono conto di essere scesi in campo; ci vorrà l’ingresso di Giannone per dare un minimo di scossa alla squadra.

All’inizio del secondo quarto Vado ha il suo miglior momento, la difesa riesce a mettere un po’ di pressione ai padroni di casa e in attacco si va al ferro con un più grinta; arrivati però a meno 10 non si riesce a tenere l’attenzione necessaria i milanesi prendono di nuovo il largo.

Al rientro in campo i pappagalli continuano a perdere troppi palloni e lasciano troppo campo alle scorribande e al tiro da tre dell’Urania, fino al pesante passivo finale.

Prossimo impegno lunedì 23 dicembre alle ore 18,45 al Pallone di Vado Ligure contro la Coelsanus Robur Varese.

Il tabellino:

Urania Basket Milano – Azimut Pallacanestro Vado 95-52

(Parziali: 27-13; 54-26; 75-39)

Urania Basket Milano: Scafora 19, Signorile 2, Manto 5, Lazzari ne, Cavallero 17, Molin 2, Tamani 5, Roncadin 3, Ferraris 4, Giolietti 16, Casati 16, Chiapparini 6. All. N. Locati, ass. G. Arrigoni e C. Merani, prep. M.R. Sangiovanni.

Azimut Pallacanestro Vado: Trenta, Adamu 10, Franchello, Rebasti 11, Pintus ne, Lebediev 5, Da Corte, Tridondani, Giannone 15, Gallo ne, Genta 5, Bertolotti 6. All. A. Imarisio, ass. D. La Rocca e M. Saltarelli, prep. G. Bossaglia.

Arbitri: Chersicla (Oggiono) e Rizzi (Milano).