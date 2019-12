Under 18 Eccellenza, Pallacanestro Vado: a Tortona un passo indietro

Vado Ligure. Vado esce sconfitta dal campo del Derthona complice un atteggiamento molle e un po’ arrendevole rispetto alle ultime buone prestazioni.

La partita comincia con i biancorossi che, guidati da Pintus, ribattono colpo su colpo ai padroni di casa, i quali però cominciano ad aumentare i ritmi sorprendendo i vadesi e chiudendo il quarto avanti di 11.

Nel secondo parziale i pappagalli non riescono a trovare un antidoto a Barbieri, ma approfittano dell’uscita di Seck per attaccare meglio il ferro e portarsi sul meno 4. Il rientro in campo del lungo bianconero fa andare negli spogliatoi sul meno 13.

Nel terzo periodo Vado non rientra in campo con la necessaria aggressività e viene spazzata via dai tortonesi con un parziale di 20 a 7 che chiude il match.

Nell’ultimo tempino le ampie rotazioni della squadra di casa ed un tardivo tentativo di difesa vera permettono di contenere il passivo finale.

Prossimo impegno per il Vado lunedì 16 dicembre, nuovamente in trasferta, a Milano alle ore 20,30 contro l’Urania.

Il tabellino:

Bertram Yachts Derthona Basket – Azimut Pallacanestro Vado 71-53

(Parziali: 25-14; 42-29; 62-36)

Bertram Yachts Derthona Basket: Pezzulla, Paulinus 2, Tava 7, Valle 14, Buffo ne, Seck 18, Barbieri 24, Dolcino, Lisini 2, Lerta, Tosi, Ciadini 4. All. M. Olivieri, ass. A. Gaudio e A. Fanaletti.

Azimut Pallacanestro Vado: Trenta, Rebasti 5, Adamu 11, Franchello, Pintus 26, Lebediev, Da Corte 5, Tridondani 4, Giannone 2, Genta, Bertolotti. All. S. Imarisio, ass. D. La Rocca e M. Saltarelli, prep. G. Bossaglia.

Arbitri: Quarta (Torino) e Bolfo (Trofarello).