Under 16 Eccellenza, Pallacanestro Vado: doppio impegno, doppio successo

Vado Ligure. Doppio impegno settimanale per l’Under 16 Eccellenza della Pallacanestro Vado. Si parte giovedì 5 dicembre con il recupero con la Tam Tam Torino. Vado mette le mani sulla partita nei primi due quarti superando le difficoltà difensive sui piccoli avversari e sfruttando il vantaggio sotto canestro.

Il più 24 all’intervallo sembra decisivo, ma la Tam Tam non ci sta e con un volitivo terzo quarto mette a nudo il rilassamento dei padroni di casa che incassano 26 punti e permettono ai piemontesi di rientrare. Il quintetto ospite arriva sino al meno 14 (55-69 al 32°) ma poi Vado allunga ancora con la seconda tripla di Calvi di giornata e controlla nel finale fino all’87-68.

Sabato 7 dicembre si torna in campo nell’ultima giornata del girone di andata ospitando Basket Galliate, ultima forza del girone ma non per grinta e voglia di giocare. Vado però affronta la partita con lo spirito giusto, iniziando a macinare punti vicino a canestro e stringendo le maglie da subito in difesa alzando il ritmo del gioco e controllandolo per tutto il primo tempo.

All’intervallo solo 8 punti sul tabellone per Galliate ma mai punteggio è stato più bugiardo con gli ospiti a pagare solo le percentuali al tiro. Il secondo tempo è fonte di esperimenti su entrambi fronti e la partita scorre piacevole malgrado l’ampio scarto. Il punteggio finale è 94 a 29 ma un enorme applauso va al Galliate che non ha mollato di intensità nemmeno un minuto nonostante il punteggio molto sfavorevole.

Prossimi appuntamenti sabato 14 dicembre alle ore 18 al Geodetico per la prima di ritorno contro Oasi Vicuna e domenica 15 dicembre alle ore 15,30 a Torino sponda Cus per il recupero dell’ottava giornata di andata.

I tabellini:

Azimut Pallacanestro Vado – Tam Tam Torino 87-68

(Parziali: 26-16; 51-27; 69-53)

Azimut Pallacanestro Vado: Adamu 24, Monaldi 6, Bonifacino 8, Biorac 20, Calvi 6, Fantino 2, Micalizzi 4, Guidi 6, Marzulli 5, Squeri 6. All. Prati, ass. Colandrea, Garaventa Torre.

Tam Tam Torino: Rolandi, Fracasso 13, Bechis 9, Del Vecchio 8, Tiberti, Albanese 11, Barla 12, Guadino, Guariglia 2, Di Biasi, Serra 7, Barale 6.

Arbitri: Kulyk (Savona) e Martino (Boissano).

Azimut Pallacanestro Vado – Basket Galliate 94-29

(Parziali: 29-4; 51-8; 76-15)

Azimut Pallacanestro Vado: Adamu 27, Monaldi 9, Bonifacino 7, Biorac 28, Calvi 2, Fantino 7, Micalizzi 11, Guidi 4, Marzulli, Squeri ne. All. Prati, ass. Colandrea, Garaventa Torre.

Basket Galliate: Massetti 5, Savoldi 5, Dal Lago 2, Zuliani 5, Galli, Colombo, Gavinelli 4, Brusati, Cambaro, Gatti 2, Diana 2.

Arbitri: Moroni (Savona) e Bologna (Albissola Marina).