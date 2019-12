Grazie alla partnership tra la Lega Nazionale Dilettanti e M2 Pictures i tesserati della LND potranno assistere gratuitamente alle anteprime del film “Un sogno per papà”, in uscita nazionale dal 5 dicembre.

Il film è una spassosa commedia per tutta la famiglia che racconta con delicatezza e umorismo quanto possa essere profondo il rapporto tra padre e figlio. Ciò che lega maggiormente i due protagonisti di questa storia è proprio l’amore per il pallone, che Theo (il figlio) pratica con talento nella squadra della sua città. E attraverso il calcio il dodicenne proverà ad aiutare il padre a riacquistare fiducia nella vita.

Lunedì 2 dicembre dalle 16 nelle sale di Bari (Cinemas Showille), Torino (UCI Lingotto), Milano (UCI Cinemas Bicocca) e Roma (UCI Cinemas Porta di Roma) centinaia di calciatrici e calciatori delle società delle città coinvolte hanno potuto assistere alle proiezioni dedicate esclusivamente ai protagonisti della LND.

“Abbiamo concesso con piacere il patrocinio all’iniziativa della M2 Pictures perché i valori espressi da questa pellicola sono gli stessi in cui crede la nostra istituzione – ha sottolineato il numero uno della LND Cosimo Sibilia -. Il calcio come coesione sociale, il club come parte nevralgica della vita delle città di provincia e dei quartieri dei grandi centri, lo sport che si fa comunità grazie al legame tra bambini e genitori: i nostri tesserati potranno riconoscersi in questi valori espressi dal film Un sogno per papà”.

La società di distribuzione M2 Pictures ha riservato uno spazio importante per la LND anche il 3 Dicembre a Sorrento in occasione delle Giornate Professionali di Cinema. L’appuntamento si è svolto alle 21.30 al Teatro Tasso di Sorrento. Alla proiezione speciale del film per la città è stata invitata una grande rappresentanza della società sorrentina che gioca in Serie D. Prima della proiezione ha avuto luogo un momento di confronto a cui parteciperanno i dirigenti del Sorrento e il Presidente del Comitato Regionale LND Campania Carmine Zigarelli.

L’evento è stato aperto dalla proiezione del cortometraggio “Primi su ogni pallone”, l’opera diretta da Onofrio Brancaccio e realizzata per celebrare i 60 della Lega Nazionale Dilettanti. Chi gioca con la LND lo fa con passione e amore per il calcio grazie alla condivisione di quei valori che uniscono Laurent e Theo, padre e figlio, i protagonisti del film distribuito in Italia da M2 Pictures.

Un Sogno Per Papà, diretto da Julien Rappeneau (Rosalie Blum), vede come protagonisti François Damiens (La famiglia Bélier; Dio esiste e vive a Bruxelles) nel ruolo di Laurent e Maleaume Paquin (Remi) in quello del dolcissimo e simpaticissimo Theo. Al loro fianco André Dussollier (Il Favoloso Mondo di Amelie) che interpreta Claude, il simpatico allenatore del piccolo Theo soprannominato “Formica”, che vorrebbe ridare un po’ di speranza a suo padre Laurent, un uomo solitario e deluso dalla vita.

L’occasione si presenta quando è sul punto di essere reclutato da un’importante squadra di calcio inglese, ma alla fine viene scartato perché troppo piccolo. Non volendo dare a suo padre l’ennesima delusione, Theo si lancia in una farsa che diventerà ben presto più grande di lui.