Un “Killer di animali” semina il panico in Valbormida: “Trovati due gatti tagliati a metà” 

Valbormida. Un “Killer di animali” starebbe agendo, ormai da qualche giorno, in zona Cairo, seminando il panico tra i proprietari dell’intera Valbormida.

Durante le feste natalizie, infatti, sarebbero stati ritrovati ben due gatti “tagliati di netto a metà” e abbandonati in strada. La segnalazione arriva dalla pagina Facebook “Lida Sezione Valbormida”.

“Buon Natale e Buone Feste al vigliacco che ha ammazzato un gatto, il secondo trovato tagliato a metà, – si legge nel post comprensibilmente carico di rabbia e delusione. – Si tratta del secondo trovato a Cairo 2, verso zona Gaggiasco. Ci chiediamo perché questa gentaglia la passa sempre liscia? Perché non ci può essere giustizia?”.

“A tutti coloro che abitano in quella zona: fate attenzione se lasciate animali liberi. Il gatto in questione è bianco e nero. Non sappiamo se maschio o femmina in quanto la parte dietro non è stata rinvenuta. Il taglio è netto. Non ci sono segni di eventuali predatori”, hanno concluso.