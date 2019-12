Pietra Ligure. Chiesa di San Nicolò gremita. Centinaia le persone presenti, con una nutrita rappresentanza di ultras del Genoa (con bandiere al seguito) e tanti ex compagni e allievi di kick boxing. Così Pietra Ligure, questo pomeriggio (30 dicembre) ha dato il suo ultimo, commosso saluto al campione sportivo Gianmario “Cico” Zerbini.

“Cico ci è stato tolto in maniera veloce e crudele, è un momento difficile da comprendere: la vita spezzata in questo modo ci richiama alla fragilità dell’esistenza, a capire l’importanza del voler bene a se stessi e agli altri, – ha dichiarato il parroco durante l’omelia. – Un dolore condiviso non solo dai familiari ma da tanti, nel mondo dello sport e della tifoseria. Era un bravo papà, aveva un legame stretto con la figlia per la quale pensava in grande. Oggi è tanta la sofferenza per i grandi legami creati nella vita”.

Alla cerimonia hanno preso parte anche il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore Daniele Rembado per portare il cordoglio dell’amministrazione comunale pietrese.

Zerbini, che lascia una figlia, Vittoria, e la mamma Emilia, si è spento al termine di una malattia all’età di 48 anni. Era stato tre volte campione del mondo di kick boxe: l’ultimo titolo se lo era aggiudicato nel giugno del 2011, difendendo i colori del Team Vertical 2 Loano nella categoria medio-massimi. Il match lo vedeva opposto all’atleta francese Fabien Kamaya, 25 anni: Zerbini, allora 40enne, lo aveva steso al secondo round.

Ricordato da tutti come il classico “gigante buono”, in seguito aveva allenato un altro campione, Vittorio Iermano. Era noto anche per il suo lavoro nelle palestre, come bagnino o come addetto alla sicurezza in molti locali della zona. E’ stato infine un ex calciatore (aveva militato nel Pietra Ligure come difensore in prima squadra dalla stagione 1988/89 al 1998/99 e poi ancora nel 2002/03) e uno dei leader della gradinata del Genoa, squadra di cui era grande tifoso.

Al termine dei funerali, la salma di Zerbini è partita per l’ultimo viaggio verso l’ara crematoria: le ceneri troveranno “dimora” nel cimitero di Pietra Ligure.