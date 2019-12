Un altro fine-settimana di eventi al Parco Asinolla

Pietra Ligure. Il parco natura “Asinolla” di Pietra Ligure lancia un altro weekend di eventi, sempre all’insegna di escursioni, gastronomia e iniziative per i bambini.

Sabato 7 dicembre, a partire dalle 14.30, appuntamento con il trekking con gli asini organizzato dallo staff del parco pietrese, con percorsi e itinerari nel nostro splendido entroterra: una esperienza unica a contatto con la natura e gli animali. Al termine del giro con i simpatici asinelli merenda per tutti: cioccolata calda e dolci locali.

Domenica 8 dicembre iniziativa gastronomica nel contesto naturale del parco: pranzo con antipasti, risotto alla zucca o minestrone alla ligure e dolci. E poi nel pomeriggio, dalle 15, iniziativa con gli asini della struttura: fiabe, giochi e merenda con i nostri amici animali e l’organizzazione del nostro staff.

“Un autunno-inverno tutto da vivere e gustare nel nostro parco natura, con specialità gastronomiche, relax e divertimento grazie al nostro staff. Vi aspettiamo”.

Per info e prenotazioni contattare i numeri: 3337329813 – 3475672522 – 3391771999. Il parco Asinolla è in via Piave, a Pian dell’Olio, a Pietra Ligure. Pagina Facebook www.facebook.com/asinolla/