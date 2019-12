Savona. Anche a Savona è tutto pronto per celebrare l’ultimo dell’anno e il primo giorno del 2020 con musica e divertimento.

Appuntamento in piazza Sisto IV, dove il Capodanno sarà festeggiato in compagnia della band “Special Guest”, pronta a ravvivare la Città della Torretta con canzoni degli anni ’90, 2000 e dei giorni nostri.

Foto 2 di 2



“La line up non dà scampo a molti dubbi: la sezione fiati è il cardine della band. Una chicca che molti lasciano in cantina. Non gli Special Guest, – hanno fatto sapere gli organizzatori del grande evento. – Il repertorio spazia dal reggae al rock-steady-dance, al twist. E poi pezzi italiani anni 60 e 70 rivisti e rivisitati in chiave Special Guest. L’eleganza e lo stile sono le parole d’ordine”.

“L’istrionico frontman Jo (Giovanni Di Fulvio – già voce della trasmissione Sarabanda di Papi – Canale5) trascina il pubblico in un’orgia di ballo, scherzi, risate, divertimento e spensieratezza che fanno degli Special Guest il risultato di un susseguirsi di bellissime serate. La sezione fiati oltre ad essere una poderosa macchina di note, è anche un buonissimo corpo di ballo: ridere con loro e di loro è all’ordine del giorno”.

“​Questo ‘scherzare’, questo ‘prendersi in giro’, questa line up e questo repertorio, fa degli Special Guest una vera novità nel panorama delle coverband”, hanno concluso.

Di seguito l’elenco dei componenti della band: Danilo Armellini (basso); Angelo Paganini (tromba); Pippo Savoretti (batteria); GianMarco Mento (chitarra); Paolo Griggi (sax tenore); Giovanni “the doctor” Sgorbati (trombone); Giovanni Di Fulvio (voce).

“Per passare un Capodanno in sicurezza sarà in vigore ordinanza che vieta l’introduzione in piazza durante il concerto di bottiglie di vetro, lattine, fuochi d’artificio, spray urticanti ecc e ai varchi ci sarà personale autorizzato che effettuerà un controllo sommario”, hanno dichiarato gli amministratori comunali Scaramuzza-Levrero e Arecco.