Tutto pronto a Savona per la rievocazione storica dell’incarcerazione di Pio VII

Savona. Sarà organizzata dall’associazione A- Storia la rievocazione dell’incarcerazione di Papa Pio VII, al secolo Barnabà Niccolò Maria Luigi Chiaramonti, fatto arrestare da Napoleone nel 1809, e successivamente tradotto a Savona.

Il corteo partendo dall’Oratorio del Cristo Risorto, ubicato in via Pia, domattina (28 dicembre), alle 11 circa, passerrà dalla Pinacoteca, transitando per Piazza Chabrol, via Aonzo, per giungere alla Cappella Sistina.

“Questa rievocazione – spiega il vicesindaco Massimo Arecco – fa seguito a quella svoltasi in data 8 dicembre scorso, nella quale in Papa venne condotto dai Gendarmi a pregare al Santuario. Domani si prosegue quindi, rievocando un altro momento importante della detenzione di Pio VII a Savona”.

“Ringrazio l’Associazione A- Storia per l’impegno profuso nel mantenere viva questa pagina di storia, nella quale tanto rilievo ha avuto la nostra Città e la sua popolazione, tanto da farla ricordare anche a Papa Benedetto XVI durante la visita nel 2008, quando ricordò il sostegno dei savonesi al Papa nella sua residenza coatta”, conclude il vicesindaco.