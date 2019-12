Varazze. “Attenzionare il ponte per evitare ulteriori spiacevoli episodi”. E’ questa la richiesta che Sergio Battelli, deputato pentastellato e presidente della commissione per le politiche Ue della Camera, ha chiesto al ministero delle infrastrutture a seguito della caduta di un tubo di metallo dal viadotto Teiro a Varazze.

A seguito della denuncia del deputato, la direzione di tronco di Genova di Autostrade per l’Italia ha voluto fare chiarezza, specificando che il tubo in questione non si sarebbe “staccato” dal viadotto: “A seguito di verifiche congiunte con i Vigili del Fuoco – hanno spiegato da Aspi – è stato accertato che si è trattato di una perdita di carico da parte di un mezzo pesante carico di barre per la posa del cemento che viaggiava in direzione est”.

Foto 2 di 2



Il parlamentare ligure prende atto “delle verifiche fatte da Aspi e ringrazio i vigili del fuoco per essere prontamente intervenuti. La situazione però non cambia: da anni i cittadini lamentano numerose cadute di calcinacci, di materiali e di paurose vibrazioni a ogni passaggio di Tir sulla A10”.

Per questo motivo, Battelli ha “ho chiesto al ministero delle Infrastrutture di attenzionare il ponte al fine di evitare ulteriori spiacevoli episodi”.