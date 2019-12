Tubo di metallo precipita a Varazze, Aspi: “Perdita di carico da un mezzo pesante”

Varazze. In merito alla presunta caduta di una barra di ferro dal viadotto Teiro in A10 Genova-Ventimiglia, la Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia ha voluto fare chiarezza, specificando che il tubo in questione non si sarebbe “staccato” dal viadotto.

“A seguito di verifiche congiunte con i Vigili del Fuoco, – hanno spiegato da Aspi, – è stato accertato che si è trattato di una perdita di carico da parte di un mezzo pesante carico di barre per la posa del cemento che viaggiava in direzione est”.

La segnalazione era partita dal presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, il ligure Sergio Battelli che sulle sue pagine social aveva dichiarato: “I cittadini di Varazze mi segnalano un episodio gravissimo: questa mattina un tubo di metallo è caduto dal viadotto Teiro a Varazze. Parliamo dell’autostrada A10 in direzione Genova, gestito dal concessionario Aspi”.

Ma è stata la stessa Aspi a fare chiarezza, smentendo categoricamente l’ipotesi secondo cui si sarebbe trattato di una problematica (e quindi di scarsa sicurezza) relativa al viadotto stesso.