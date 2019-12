Tragedia ad Albisola: uomo trovato morto in una roulotte

Albisola. Tragedia proprio alla vigilia di Natale, ad Albisola Superiore.

Questa mattina, un uomo di 63 anni (classe 1956), originario di Genova, è stato trovato morto all’interno di una roulotte parcheggiata in via Casarino.

Sul posto, intorno alle 9,30, è intervenuta anche un’ambulanza delle croce verde, ma i militi non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Pare che l’uomo si trovasse in Riviera per questioni di lavoro (“seguiva un cantiere”) e che alla base della morte vi siano cause naturali (forse un malore), ma sulla vicenda indagano i carabinieri.