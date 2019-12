Cairo Montenotte. Una donna di 40 anni è morta oggi in un incidente stradale avvenuto a Rocchetta di Cairo, lungo la Sp29, poco dopo il bivio per Cairo Montenotte in direzione Rocchetta. Si tratta di Monica Cora, abitante a Rocchetta di Cairo, di professione impiegata. La vittima era sposata e aveva un bambino di due anni.

Lo schianto è avvenuto poco prima delle 12.30. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica: secondo le prime informazioni un uomo a bordo di una Fiat bianca avrebbe perso il controllo del mezzo e invaso l’altra corsia, centrando sia la ciclista che una monovolume Volkswagen. L’impatto ha sbalzato la donna a terra facendole picchiare violentemente la testa sull’asfalto.

Nell’impatto con il terreno Monica Cora ha riportato un gravissimo trauma cranico che non le ha lasciato scampo. Inutile l’intervento sul posto dei volontari della Croce Bianca di Dego e dell’elisoccorso.